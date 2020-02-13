Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.


İdlib'in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat'ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.


Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü. - İDLİB

Serakib, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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