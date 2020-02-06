Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü - Son Dakika

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Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü
6 saat önce
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçakları İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, hava saldırısında 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin de yaralandığını açıkladı.
(İHA)
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