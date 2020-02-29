Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine

İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türk ordusu tarafından ablukaya alınan ve ağır kayıplar veren Esed rejimi, BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi aracılığıyla Avrupa ülkelerine Türkiye'yi durdurmaları için çağrı yaptı.

KÜSTAH CÜMLELER SARF ETTİ

İdlib'de gerilimin tırmanması nedeniyle acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Caferi, küstah cümleler sarf ederek "Ülkem, Erdoğan rejiminin barışçıl Suriyelileri savaşı körüklemek için kullanmasına, NATO'yu kendi çocukça maceralarına çekmek ve Türkiye'nin AB'ye girişini kolaylaştırmak amacıyla sivilleri Avrupa ülkelerine şantaj aracı olarak kullanmasına kararlılıkla karşı çıkıyor" dedi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN" ÇAĞRISI

Suriye'de sivillere yönelik katliam üstüne katliam yapan Esed rejiminin BM'deki sözcüsü Caferi, Avrupa ülkelerine "Yükümlülüklerinizi yerine getirin, Türkiye'yi durdurun" çağrısı yaptı.