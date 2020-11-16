- Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti - Son Dakika

- Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
16.11.2020 14:50
- Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
- Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
ŞAM - Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu.
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