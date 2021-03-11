Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor - Son Dakika

Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor

11.03.2021 09:53

Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor Suriyeli Yahya, gündüz otomobil tamirhanesinde akşamları da yeşil sahada koşturuyor 16 yaşındaki Yahya Halef: "Babama kavuşmak zor olacak ama başaracağım" Suriye'deki iç savaşta babası Esad rejimi tarafından...

Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor

Suriyeli Yahya, gündüz otomobil tamirhanesinde akşamları da yeşil sahada koşturuyor

16 yaşındaki Yahya Halef:

"Babama kavuşmak zor olacak ama başaracağım"

ADANA - Suriye'deki iç savaşta babası Esad rejimi tarafından cezaevine gönderilen ve 10 yıldır haber alamayan Yahya, Adana'da futbol oynayarak hayallerinin peşinde koşuyor. Futbolcu olup babasını cezaevinden çıkartmak isteyen Yahya, "Babama kavuşmak zor olacak ama başaracağım. Burada çok mutluyum. Yavaş yavaş hayallerime yaklaşıyorum" dedi.

Suriye'de 10 yıldır süren iç savaşta milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Savaş suçlarının da işlendiği iç savaşta, yüz binlerce sivil vatandaş da hayatını kaybetti. Esad rejimi tarafından da yine binlerce kişi cezaevlerine gönderildi. Bunlardan birisi de 16 yaşındaki Yahya Halef'in babası Ahmed Halef (51). 2011'de babaları rejim tarafından cezaevine gönderilen Halef ve ailesi 7 yıl önce Adana'ya geldi.

Burada ilk önce okula giden Yahya Halef, daha sonra okulu bırakıp otomobil tamirhanesinde çalışıp ailesine bakmaya başladı. Futbol da oynayan Halef'i, Suriyeli Yaser Derviş keşfederek Türkmen gençlerin kendi aralarında kurduğu Yıldız Spor Okulu'na aldı.

Gündüzleri tamirhanede haftanın belli günleri de yeşil sahada ter döken Yahya Halef, şimdi iyi bir futbolcu olup para kazanıp babasını cezaevinden kurtarmak istiyor.

"Hayat bizi çok zorladı"

Yahya Halef, hayatının çok zor olduğunu söyleyerek, "Futbol için hayallerim var. Suriye'deki savaş başladıktan sonra babam tutuklandı. Hayat bizi çok zorladı. Sonra biz Türkiye'ye geldik ve hayatımıza bakmaya başladık. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Babamdan hiçbir haber gelmedi. Futbola devam ediyorum ve Allah'ın izniyle hayallerime kavuşacağım. Bunun için de çabalamam gerekiyor" diye konuştu.

Babasının hiçbir suçu olmadan Esad rejimi tarafından cezaevine gönderildiğini söyleyen Halef, "Babamı hemen alıp gittiler. 'Soru sorup geri getireceğiz' dediler ama 10 yıldır babamdan hiç haber alamadık. Futbolcu olup babamı kurtarmak çok istiyorum. Babama kavuşmak zor olacak ama başaracağım onu. Benim en büyük hayalim futbolcu olmak" ifadelerini kullandı.

Gündüzleri otomobil tamirhanesinde çalıştığını belirten Halef, "Aileme yardım ediyorum. Gündüz işteyim akşamları da eve gidiyorum. Buraya gelip antrenman yapıp futbol oynuyoruz. Burada çok mutluyum. Hayallerime yaklaşıyorum yavaş yavaş" dedi.

Futbolcu Younes Belhanda ile de tanışmak istediğini söyleyen Yahya Halef, "Onunla tanışmak istiyorum. O da Arap asıllı bir futbolcu. O yüzden onu kendime örnek alıyorum" şeklinde konuştu.

Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor
Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor

Futbol, Suriye, Savaş, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Esad rejiminin elinde olan babasını kurtarmak için futbolcu olmak istiyor - Son Dakika


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