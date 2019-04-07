Son Dakika Haberleri: Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

31 dakika önce

Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'in farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında ölü sayısı 18'e yükseldi.

Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi, System.String[]
Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'in farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında ölü sayısı 18'e yükseldi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib'in doğusundaki Nayrab bölgesine misket bombası ile saldırdı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 16'dan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.

Suriye'de sivil savunma ekipleri, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl, kuzeyindeki Saraqib ve kuzeybatısındaki Ma'arretü'n-Nu'man'a yapılan Esad rejiminin saldırılarında ise en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:52:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]