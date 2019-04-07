Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırısında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
35 dakika önce
Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi.
Suriye
'de Esad rejimi tarafından İdlib
'de düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi.
Suriye'de Beşar Esad
rejimi, İdlib'in Saraqib ve Ma'arretü'n-Nu'man bölgelerine misket bombası ile saldırı düzenledi. Saraqib'de saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. - İDLİB
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:46 Kaynak: İHA
Danimarka'nın Başkentinde Korkunç Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı
Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı
Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü