Son Dakika Haberleri: Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırısında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırısında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

35 dakika önce

Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Esad Rejiminin İdlib'deki Saldırısında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi, System.String[]
Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib'in Saraqib ve Ma'arretü'n-Nu'man bölgelerine misket bombası ile saldırı düzenledi. Saraqib'de saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

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