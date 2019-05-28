Son Dakika Haberleri: Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar
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Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar

46 dakika önce

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, “Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar” dedi

Esad rejiminin İdlib'e hava saldırılarına ABD'den tepki: Şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar, System.String[]
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de yaptığı hava saldırıları nedeniyle gün içinde hayatını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi. Washington yönetimi ise, Suriye'nin kuzeybatısına yapılan Esad rejimi ve Rus hava saldırılarına "şiddeti pervasızca kızıştırıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivil de yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:08 
Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Dünya
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