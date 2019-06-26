Esad rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor

Esad rejimi destekçileri İdlib kırsalına hava saldırısı düzenledi.

Esad rejimi destekçileri İdlib kırsalına hava saldırısı düzenledi. O anlar ise görgü tanıkları tarafından kaydedildi.



Esad rejimi destekçilerinin İdlib'in güney kırsalındaki Maaret el Numan kasabasına roketler ile saldırdığı öğrenildi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen şiddetli saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi henüz elde edilemezken saldırı anı anbenan görgü tanıklarının kameralarına yansıdı. - İDLİB

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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