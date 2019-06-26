Esad rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor
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Esad rejimi destekçileri İdlib kırsalına hava saldırısı düzenledi.
Esad rejimi destekçileri İdlib kırsalına hava saldırısı düzenledi. O anlar ise görgü tanıkları tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Esad rejimi destekçilerinin İdlib'in güney kırsalındaki Maaret el Numan kasabasına roketler ile saldırdığı öğrenildi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen şiddetli saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi henüz elde edilemezken saldırı anı anbenan görgü tanıklarının kameralarına yansıdı. - İDLİB
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