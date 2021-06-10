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Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu - Son Dakika

Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu

10.06.2021 23:18

- Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu Esad rejiminin, İdlib kırsalında düzenlediği topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.

- Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu

İDLİB - Esad rejiminin, İdlib kırsalında düzenlediği topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ablin ve Cebel Zaviye köylerinde düzenlediği topçu ve hava saldırılarında kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaralı ise 15 olarak açıklandı. Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu

İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttıHayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu - Son Dakika


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