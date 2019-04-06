Esad Rejiminin Saldırıları Sonucu 2 Sivil Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Suriye'de Esad rejiminin İdlib ve Hama kentlerinin bazı bölgelerini bombalaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Suriye
'de Esad rejiminin İdlib
ve Hama kentlerinin bazı bölgelerini bombalaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Esad rejiminin Suriye'nin İdlib ve Hama kentlerinin bazı bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladığı aktarıldı. Edinilen ilk bilgiler göre, saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:21 Kaynak: İHA
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