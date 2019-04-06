Son Dakika Haberleri: Esad Rejiminin Saldırıları Sonucu 2 Sivil Yaşamını Yitirdi

Esad Rejiminin Saldırıları Sonucu 2 Sivil Yaşamını Yitirdi

46 dakika önce

Suriye'de Esad rejiminin İdlib ve Hama kentlerinin bazı bölgelerini bombalaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Esad Rejiminin Saldırıları Sonucu 2 Sivil Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Suriye'de Esad rejiminin İdlib ve Hama kentlerinin bazı bölgelerini bombalaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Esad rejiminin Suriye'nin İdlib ve Hama kentlerinin bazı bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladığı aktarıldı. Edinilen ilk bilgiler göre, saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:36 Kaynak: İHA

İdlib, Suriye, Güncel
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