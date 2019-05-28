Son Dakika Haberleri: Esad rejiminin saldırılarında ölü sayısı 21'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Esad rejiminin saldırılarında ölü sayısı 21'e yükseldi

6 dakika önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin, İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Esad rejiminin saldırılarında ölü sayısı 21'e yükseldi, System.String[]
Suriye'de Beşar Esad rejiminin, İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Suriye'de Beşar Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını bugün de sürdürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib ve Halep kentlerindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında 9 çocuğun olduğu kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 260 kişi hayatını kaybetti. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:59 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, İdlib, Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilya'da 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılmış halde ölü bulundu Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad rejiminin saldırılarında ölü sayısı 21'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]