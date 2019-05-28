Esad rejiminin saldırılarında ölü sayısı 21'e yükseldi
36 dakika önce
Suriye'de Beşar Esad rejiminin, İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:15 Kaynak: İHA
'de Beşar Esad
rejiminin, İdlib
ve Halep'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Suriye'de Beşar Esed
rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını bugün de sürdürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib ve Halep kentlerindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında 9 çocuğun olduğu kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 260 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
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