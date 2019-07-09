Esad rejiminin saldırısında 3 çocuk öldü
1 saat önce
Esad rejiminin İdlib'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Esad rejiminin İdlib
'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.
Esad rejimi İdlib'de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı.
Esad rejiminin, dün İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. - İDLİB
Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu