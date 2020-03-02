Esad saldırıları nedeniyle Suriyeli Halit 8 çocuğuyla çaresiz kaldı - Son Dakika

Hama kentinin batısında bulunan Halit Salum ve ailesinin saldırılarla tüm düzeni ve hayatı değişti. Çiftçilik yapan Halit Salum, rejimin saldırılarını arttırmasıyla yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Saldırıların ardından Sahl ar Rj köyüne göç eden Salum ailesi çadırda hayat mücadelesi veriyor. Esad rejimi saldırıları sonucu vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Halit Salum, gerekli tedaviyi alamayınca sol kolunu kullanamaz hale geldi.

Suriye'de Rus desteğiyle Esad rejimin saldırıları devam ederken Suriyelilerin dramı artırıyor. Suriyeli 8 çocuk babası olan Halit Salum hasta eşiyle bir çadırda yaşam mücadele veriyor. Esad rejiminin saldırılarından önce

Esad rejimi, Halep ve İdlib 'e yönelik saldırılarını sürdürürken Suriyeli aileler, yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli yaşlı Halit Salum 8 çocuğuyla aç ve çaresiz kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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