Esad, seçilebilmek için 'kimyasal silah' dahil her yolu deniyor - Son Dakika

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi rejimin mevcut başkan Beşşar Esad'ın oy vermeyecek olanlara gözdağı vermek için kimyasal silah kullanma hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için 51 aday müracaat etmesine rağmen Suriye Anayasa Mahkemesi tarafından göstermelik olarak belirlenen iki adayla 26 Mayıs'ta seçim yarışına girecek olan Esad, seçim bölgelerinde kendisini seçmeyenleri cezalandıracağını alenen ilan ettiği propaganda faaliyetlerini devam ettiriyor. Suriye'de ülkenin kuzeyinde yaşayan muhalifler ve terör örgütü haricinde rejim bölgesinde yaşayan halk arasında da Esad'a muhalif ve oy vermeyecek çok sayıda kişinin olduğu biliniyor.

Bölgedeki kaynaklar ise durumu şu şekilde değerlendirdi:

"Göstermelik de olsa iki adayla sandığa gidecek Esad'ın işi şansa bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor. Kendisine oy vermeyi reddedenleri cezalandırmak için kimyasal silah kullanılması talimatı verdiği iddia edildi. Rejimin kimyasal silah kullanması ülkede yaşanan ilk olay değil. Geçtiğimiz günlerde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, kimyasal gaz kullandığını belgelediği Suriye'nin üyelikten kaynaklanan tüm hak ve imtiyazlarını askıya almıştı. Suriye siyasetinin merkezinde kendisini gören, gelecekte de bu hedefinden vazgeçmeyeceği anlaşılan Esad'ın başkan seçilebilmek için kimyasal silah kullanımı dahil her türlü kirli yola başvurabileceği değerlendiriliyor." - ANKARA