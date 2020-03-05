Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor - Son Dakika Dünya

Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor

16 dakika önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye’nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi. Esad, Erdoğan'ın Suriye'de neden savaştığını Türklere açıklayamadığını" iddia etti.

Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor, System.String[]

Suriye haber ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Russia 24 haber kanalına verdiği özel röportajın metnini yayınladı. Esad başta Türkiye ile olan ilişkileri olmak üzere bölgedeki sorunları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Çatışma halindeki Türkiye ile Suriye ilişkilerine değinen Rus gazeteci Esad'a, "2011'den önce Erdoğan sizden için 'kardeşim' diyordu, üstelik aileleriniz de yakındı. Neler oldu da bugün bu duruma geldiniz?" sorusunu yönelti.

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Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:56 
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