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Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor
16 dakika önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye’nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi. Esad, Erdoğan'ın Suriye'de neden savaştığını Türklere açıklayamadığını" iddia etti.
Suriye haber ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Russia 24 haber kanalına verdiği özel röportajın metnini yayınladı. Esad başta Türkiye ile olan ilişkileri olmak üzere bölgedeki sorunları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Çatışma halindeki Türkiye ile Suriye ilişkilerine değinen Rus gazeteci Esad'a, "2011'den önce Erdoğan sizden için 'kardeşim' diyordu, üstelik aileleriniz de yakındı. Neler oldu da bugün bu duruma geldiniz?" sorusunu yönelti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:56
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