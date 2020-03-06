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Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor
6 saat önce
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi. Esad, Erdoğan'ın Suriye'de neden savaştığını Türklere açıklayamadığını" iddia etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:48
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