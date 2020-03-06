Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor - Son Dakika Dünya

Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus kanalına verdiği röportajda "Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" dedi. Esad, Erdoğan'ın Suriye'de neden savaştığını Türklere açıklayamadığını" iddia etti.View on euronews

Esad: Suriye'de Türk askerleri Türkiye'nin çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor

Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:48 
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