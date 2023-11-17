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Esad, ülkeden kaçanlar için genel af ilan etti! Tek kriteri var - Son Dakika

Esad, ülkeden kaçanlar için genel af ilan etti! Tek kriteri var

Suriye Devlet Başkanı Esad, genel af ilan etti. Kararname ile savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin dönüşü kolaylaşacak. Ancak iç savaşta eline silah alanlar bu af kapsamına giremeyecek.

17.11.2023 13:55  - Güncelleme: 14:28

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad genel af ilan etti. Karar savaş nedeniyle ülkeden kaçanları da kapsıyor. Ülkede 12 yıldır süren iç savaşta silahlı çatışmaya katılanlar aftan yararlanamayacak.

ÜLKEDEN KAÇANLARI DA KAPSAYACAK

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad, 16 Kasım 2023'ten önce işlenen suçlar için genel af öngören bir kararname imzaladı. Buna göre idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek; savaş nedeniyle ülkeden kaçanlar da bundan yararlanabilecek. Fakat yıllar süren iç savaşta eline silah alanlar bu af kapsamına giremeyecek.

Genel af 16 Kasım'dan önceki suçları kapsıyor.

Esad, Suriye'den kaçanları da kapsayan genel af ilan etti

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısının 238 bine yaklaştığını açıklamıştı. Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" dedi.

Yerlikaya konuyla ilgili diğer verileri ise şu şekilde açıkladı: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904. İkamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar ise 259 bin 468"

Suriye, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Esad, ülkeden kaçanlar için genel af ilan etti! Tek kriteri var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esad, ülkeden kaçanlar için genel af ilan etti! Tek kriteri var - Son Dakika
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