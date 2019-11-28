Son Dakika Haberleri: Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor
Son Dakika Dünya Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor - Son Dakika Dünya

Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor

6 saat önce

Fransa’da yayımlanan Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinde yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor, System.String[]

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Suriye'de terör ortadan kalktığında biz kazanacağız. Kuzeydeki bazı bölgelerde hala mevcut ve daha tehlikeli olan ise Türkiye ve Batılı ülkelerin hala teröre destek vermesi


Beşar Esad

Suriye Cumhurbaşkanı


Fransa'da yayımlanan Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinde yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.


Suriye devleti tarafından kontrol edilen bölgelerdeki her teröristin Suriye yasalarına tabi olacağını belirten Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristleri veya hüküm giymiş kişileri ülkelerine iade etme konusunda Avrupa'ya şantaj yapmaya çalıştığını ve bunun "ahlaksız" bir eylem olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:56 
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