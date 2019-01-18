Esad: Suriye'nin yeniden inşasında öncelik Rus şirketlerinin olacak
3 dakika önce
Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Suriye Cumhurbaşkanı Başkanı Beşar Esad'ın, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.
Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Suriye Cumhurbaşkanı Başkanı Beşar Esad'ın, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20
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