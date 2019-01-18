Son Dakika Haberleri: Esad: Suriye'nin yeniden inşasında öncelik Rus şirketlerinin olacak

Esad: Suriye'nin yeniden inşasında öncelik Rus şirketlerinin olacak

3 dakika önce

Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Suriye Cumhurbaşkanı Başkanı Beşar Esad'ın, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.

Esad: Suriye'nin yeniden inşasında öncelik Rus şirketlerinin olacak, System.String[]
Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Suriye Cumhurbaşkanı Başkanı Beşar Esad'ın, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20 

Ekonomi
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