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Son Dakika Dünya Esad: Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz

Esad: Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz

1 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonu Erdoğan'ın hırslarının bir parçası olarak tanımladı.

Esad: Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonu Erdoğan'ın hırslarının bir parçası olarak tanımladı. Esad, "Suriye'nin her yerinde Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz" dedi.Suriye'de Şam yönetimine bağlı güçler, ABD askerlerinin çekilme kararının ardından Kürtlerle anlaşarak ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere doğru harekete geçerken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da bir açıklama geldi.


Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de yürüttüğü harekata ilişkin konuşan Esad, "Suriye'nin her yerinde tüm meşru yollarla Türk saldırganlığına yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri operasyonun Recep Tayyip Erdoğan'ın hırslarının bir parçası olduğunu belirten Esad, harekatın yanlış sloganlar altında gerçekleştirildiğini söyledi.


Esad rejimine bağlı güçler, Türkiye'nin askeri operasyona başlamasının ardından Suriye Demokratik Güçleri'yle bir anlaşma yaparak başta Menbiç ve Kobani olmak üzere bazı bölgelere intikal etmişti.


Kremlin yönetimi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Türkiye ile Suriye'nin sahada karşı karşıya gelmesine izin vermeyeceklerini ifade etmişti. Moskova ayrıca, Türk ve Suriyeli yetkililerin işbirliği yapması gerektiğini savunmuştu.


Reuters, AP/BK, HS


(c)

Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:13 
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