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Son Dakika Dünya Esad: Türkiye'nin saldırılarına Suriye'nin her yerinde karşılık vereceğiz

Esad: Türkiye'nin saldırılarına Suriye'nin her yerinde karşılık vereceğiz

1 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin saldırılarına ülkenin her yerinde meşru şekillerde karşılık verileceğini duyurdu.

Esad: Türkiye'nin saldırılarına Suriye'nin her yerinde karşılık vereceğiz, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin saldırılarına ülkenin her yerinde meşru şekillerde karşılık verileceğini duyurdu.


Cumhurbaşkanı Beşar Esad bu sabah Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'den mektup getiren Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Faleh el Fayyad'ı kabul etti. Suriye devlet haber ajansı Sana'da yer alan haberde Fayyad ile görüşen Esad'ın bölge ülkelerine yönelik dış emellerin tarih boyunca hiç durmadığını söylediği belirtildi. Esad, "Erdoğan rejiminin ülkemize karşı yürüttüğü Türk saldırganlığının taşıdığı tüm yalancı şiarlara rağmen, açık bir ihlal ve işgal" derken, "Suriye'nin bu işgale vekilleri ve teröristlerini vurmak kanalıyla cevap verdiğini, meşru tüm vesileler kanalıyla Suriye topraklarındaki herhangi bölgede tüm şekillerine karşılık vereceğini ve karşı koyacağını" vurguladı.

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Cumhurbaşkanı, Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:57 
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