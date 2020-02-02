Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika

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Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü
6 saat önce
Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'te düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları Halep'in batısındaki Awram Alkubra beldesine hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'te düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.
Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları Halep'in batısındaki Awram Alkubra beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası ilk bilgilere göre bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük hasar meydana geldi.
(İHA)
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