Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika

Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'te düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları Halep'in batısındaki Awram Alkubra beldesine hava saldırısı düzenledi.

Esad ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'te düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 sivil öldü, çok sayıda yaralı var.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları Halep'in batısındaki Awram Alkubra beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası ilk bilgilere göre bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük hasar meydana geldi.

(İHA)

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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