Esad ve Rus uçakları Eriha'yı vurdu: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad ve Rus uçakları Eriha'yı vurdu: 8 yaralı - Son Dakika

Esad ve Rus uçakları Eriha'yı vurdu: 8 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği iki hava saldırısında 6'sı çocuk 8 sivil yaralanırken, sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans da kullanılamaz hale geldi.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği iki hava saldırısında 6'sı çocuk 8 sivil yaralanırken, sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans da kullanılamaz hale geldi.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesine iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 6'sı çocuk 8 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Eriha ilçesine düzenlenen saldırıda yaralılara yardım etmek için gelen sivil savunma ekibi vuruldu. Saldırıda sivil savunma ekiplerine ait bir ambulans kullanılamaz hale gelirken sivil savunma ekipleri sağ kurtuldu.

Esad ve Rus uçaklarının bugün İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk toplamda 8 sivil hayatını kaybetti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Esad ve Rus uçakları Eriha'yı vurdu: 8 yaralı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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