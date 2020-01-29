Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı

24 dakika önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyüne hava saldırısı düzenledi. Köyün pazarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:03:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]