Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyüne hava saldırısı düzenledi. Köyün pazarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
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