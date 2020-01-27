Esad ve Rus uçakları yine İdlib'i vurdu : 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad ve Rus uçakları yine İdlib'i vurdu : 4 ölü - Son Dakika

Esad ve Rus uçakları yine İdlib'i vurdu : 4 ölü

10 dakika önce

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken 6 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken 6 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, saldırılarda İdlib'in Bazabur köyünü, Mardikh beldesini ve İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesini hedef aldı. Bazabur köyünde 2, Mardikh beldesinde 1, Sarakib beldesinde 1 kişi öldü. Bazabur köyüne düzenlenen saldırıda ayrıca sivil savunma ekiplerine ait bir aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Esad rejimi ve Rusya ateşkese rağmen 12 Ocak'tan itibaren İdlib'e yönelik hava saldırıları başlattı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Esad ve Rus uçakları yine İdlib'i vurdu : 4 ölü

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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