Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü - Son Dakika

Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.


Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Halep'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil de yaralanmıştı. - HALEP

Suriye, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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