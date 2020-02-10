Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Halep'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil de yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)