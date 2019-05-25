Esad yine 'beyaz fosfor' ile saldırdı
7 saat önce
Esad rejimine ait kuvvetler Suriye'nin İdlib kentine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Esad rejimine ait kuvvetler Suriye
'nin İdlib
kentine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.
Esad rejimine ait kuvvetler Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun
bölgesine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. - İDLİB
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