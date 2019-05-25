Son Dakika Haberleri: Esad yine 'beyaz fosfor' ile saldırdı

Esad yine 'beyaz fosfor' ile saldırdı

7 saat önce

Esad rejimine ait kuvvetler Suriye'nin İdlib kentine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

Esad yine 'beyaz fosfor' ile saldırdı, System.String[]
Esad rejimine ait kuvvetler Suriye'nin İdlib kentine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

Esad rejimine ait kuvvetler Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Han Şeyhun, Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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