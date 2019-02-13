Esad Yine Sivilleri Hedef Aldı: 3 Ölü, 5 Yaralı
5 saat önce
Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Esad rejiminin İdlib
'e düzenlediği topçu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Esad rejimi, Rusya
, Türkiye
ve İran
arasında "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib kırsalını bombalamaya devam ediyor. Suriye
'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun
beldesini bombardıman altına alan rejim topçuları sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Yapılan topçu ateşinin ardından 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 sivilin de yaralandığı açıklandı. Bombardıman altında kurtarma çalışmalarına başlayan Suriye Sivil Savunma Ekipleri, enkazın altındaki sivillere ilk yardımda bulundu. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:50 Kaynak: İHA
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