Son Dakika Haberleri: Esad Yine Sivilleri Hedef Aldı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Esad Yine Sivilleri Hedef Aldı: 3 Ölü, 5 Yaralı

5 saat önce

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Esad Yine Sivilleri Hedef Aldı: 3 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Esad rejimi, Rusya, Türkiye ve İran arasında "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib kırsalını bombalamaya devam ediyor. Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesini bombardıman altına alan rejim topçuları sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Yapılan topçu ateşinin ardından 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 sivilin de yaralandığı açıklandı. Bombardıman altında kurtarma çalışmalarına başlayan Suriye Sivil Savunma Ekipleri, enkazın altındaki sivillere ilk yardımda bulundu. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:50 Kaynak: İHA

İran, Türkiye, Rusya Federasyonu, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek

İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad Yine Sivilleri Hedef Aldı: 3 Ölü, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]