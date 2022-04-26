ESAM Genel Başkanı Kutan'dan Ermeni iddialarıyla ilgili bazı Batılı devletlere tepki Açıklaması - Son Dakika
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ESAM Genel Başkanı Kutan'dan Ermeni iddialarıyla ilgili bazı Batılı devletlere tepki Açıklaması

26.04.2022 17:43
ESAM Genel Başkanı Kutan'dan Ermeni iddialarıyla ilgili bazı Batılı devletlere tepki Açıklaması

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, Ermeni diasporası ile bazı Batılı devletlerin, katliam söylemi üzerinden gerçeklikten uzak politikalarının ciddi bir art niyeti açığa çıkardığını belirtti.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, Ermeni diasporası ile bazı Batılı devletlerin, katliam söylemi üzerinden gerçeklikten uzak politikalarının ciddi bir art niyeti açığa çıkardığını belirtti.

Kutan, yazılı açıklamasında, her yıl 24 Nisan'da Ermeni diasporası ile Avrupa ve Amerika'daki emperyalist ülkelerin Ermeni iddialarını gündeme getirerek, birtakım temelsiz ve mesnetsiz iddiaları söz birliğiyle gerçekmiş gibi göstermek için gayri insani ve gayri ahlaki her yola başvurduklarını ifade etti.

Amerika ve birçok Avrupa ülkesinin parlamentolarının 24 Nisan'ı "Soykırımı Anma Günü" olarak kabul ettiğini anımsatan Kutan, "Tehcir olayını bir 'Ermeni soykırımı' olarak nitelemek tarihi gerçeklerle bağdaşmaz." değerlendirmesini yaptı.

Ermenilerin 1915'te dört beş cephede savaşan Osmanlı Devleti'ne karşı "Büyük Ermenistan"ı kurma hayalleriyle İngiliz, Fransız ve Ruslarla iş birliği yaparak Anadolu'da iç savaş çıkardığını aktaran Recai Kutan, şunları kaydetti:

"Tedbirler çerçevesinde hükümet, Osmanlı belgelerinde sevk ve iskan olarak adlandırılan kamuoyunda ise galatı meşhur 'tehcir' olarak bilinen kanunu çıkararak Ermeni halkını savaş bölgesinden alarak savaş dışında kalan Osmanlı topraklarına, yani Irak ve Suriye'ye sevk etmişti. Osmanlı'nın herhangi bir katliam yapmadığı ve sadece bir tehcir siyaseti izlediği arşiv ve tarihi belgelerde apaçık ortada iken bugün katliam söylemi üzerinden Ermeni diasporası ve emperyalist bazı Batılı devletlerin gerçeklikten uzak politikaları ciddi bir art niyeti açığa çıkarmaktadır."

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Recai Kutan, Katliam, Ermeni, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESAM Genel Başkanı Kutan'dan Ermeni iddialarıyla ilgili bazı Batılı devletlere tepki Açıklaması - Son Dakika


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