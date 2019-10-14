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ESAM Mümin Sekman ile başladı

1 saat önce

ESAM Kocaeli Yöneticilik Okulu seminerleri Mümin SEKMAN İle başladı. Geçtiğimiz akşam Sabancı Kültür Merkezinde halka açık seminer şeklinde gerçekleşen programa Kocaelilerin ilgisi yoğun oldu.

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ESAM Kocaeli Yöneticilik Okulu seminerleri Mümin SEKMAN İle başladı. Geçtiğimiz akşam Sabancı Kültür Merkezinde halka açık seminer şeklinde gerçekleşen programa Kocaelilerin ilgisi yoğun oldu.

ESAM SEMİNERİNE İLGİ YOĞUNDU

ESAM Kocaeli Şubesi "Yöneticilik Okulu Seminerleri" Mümin Sekman ile başladı. Mümin SEKMAN'ın başarıyı merkeze alan "Her Şey Seninle Başlar" semineri için İzmitliler salonu saatler öncesinden doldurdu. Programın açılış konuşmasını ESAM Kocaeli Şube Başkanı Av. Alattin Çakmak yaptı. Çakmak ESAM Kocaeli olarak 2004 yılından bu yana Kocaeli'de çok sayıda seminer, konferans ve söyleşi gerçekleştirdiklerini, kentin ve ülkenin gündemine ilişkin pek çok konuyu akademik olarak ele aldıklarının altını çizdi. 2019 yılı içinde başlayan Yöneticilik Okulu Seminerleri ile de Kocaelililere farklı bir bakış açısı ile seslenmek istediklerini söyledi.

SEKMAN "BAŞARILI OLMAK DA ÖĞRENİLEBİLİR"

ESAM'ın "Yöneticilik Okulu Seminerlerinin" ilk konuğu olan Mümin Sekman "Her Şey Seninle Başlar" konulu seminerde İzmitliler ile buluştu. Başarısızlık gibi başarının da öğrenilebileceğini anlatan Sekman dinleyicilere bir buçuk saati aşan seminerde unutamayacakları anlar yaşattı. İlginç örnek ve olaylar ile süslediği konuşmasında " Elinizde sandığınızdan daha fazlası var. Öğrenmeye yatkın olun. Hatalarınızı ve başarısızlıklarınızı ayıklayın, başarılarınızı tekrar edip yeni başarılar yaratın. Hayatınız değişecek" dedi.

ÇAKMAK PLAKET VERDİ

Seminer bitiminde ESAM Kocaeli Şube başkanı Alaattin Çakmak Mümin Sekman'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Mümin Sekman, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:13 Kaynak: Bültenler
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