Son Dakika Haberleri: Esan Akü’ye, Boat Show’da Avrupa’dan yoğun ilgi

Esan Akü’ye, Boat Show’da Avrupa’dan yoğun ilgi

1 saat önce

Yerli akü firması Esan Akü'ye, 14. CNR Avrasya Boat Show'da Avrupalı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Esan Akü’ye, Boat Show’da Avrupa’dan yoğun ilgi, System.String[]
Yerli akü firması Esan Akü'ye, 14. CNR Avrasya Boat Show'da Avrupalı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:30 

Avrasya, Esan, Ekonomi
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