Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbı narenciye paketleme makinesine takıldı.
Durumu gören çalışanlardan Suriyeli Şehed El İbrahim, kafası sıkışan çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ula Kerem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Şehed El İbrahim de ilk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İş yerine ilişkin, küçük yaşta işçi çalıştırdığı ve çocuğun ölümü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ali Ataşoğlu tutuklandı, Aydın Demirel ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti - Son Dakika