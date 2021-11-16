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Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti

16.11.2021 22:10
Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, eşarbı narenciye paketleme makinesine kapılan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ula Kerem, yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatılan ölüm sonrası vardiya amiri Ali Ataşoğlu ekipler tarafından tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbı narenciye paketleme makinesine takıldı.

KAFASI MAKİNEYE SIKIŞTI

Durumu gören çalışanlardan Suriyeli Şehed El İbrahim, kafası sıkışan çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ula Kerem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Şehed El İbrahim de ilk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İş yerine ilişkin, küçük yaşta işçi çalıştırdığı ve çocuğun ölümü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ali Ataşoğlu tutuklandı, Aydın Demirel ise serbest bırakıldı.

Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti

Narenciye, Suriye, işçi, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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