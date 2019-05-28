" Esaret" adlı film Erzurum'da çekilecek
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Erzurumlu oyuncu Hanifi Koç, Erzurum'u konu alan ve Ermeni Mezalimini anlatan "Esaret" adlı sinema filmini Vali Okay Memis ve Mehmet Sekmen ile birlikte değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:01 Kaynak: İHA
Erzurumlu oyuncu Hanifi Koç, Erzurum'u konu alan ve Ermeni Mezalimini anlatan "Esaret" adlı sinema filmini Vali Okay Memis ve Mehmet Sekmen
ile birlikte değerlendirdi.
Vali Memiş'i ve heyeti heyecanlandıran proje kabul gördü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise filmin ismi konusunda değişiklik olabileceğini söyledi.
Oyuncu Hanifi Koç'ta "Biz Erzurumlular bu filmin çekilmesini istiyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bu tarihte vatanı koruyan savunan şehitlerimize ahde vefa borcumuzdur" dedi. - ERZURUM
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