Son Dakika Haberleri: "Esaretin Bedeli" Anadolu turnesine devam ediyor
Son Dakika Magazin 'Esaretin Bedeli' Anadolu turnesine devam ediyor

"Esaretin Bedeli" Anadolu turnesine devam ediyor

7 saat önce

Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven'in (Müdür Stammas) paylaştığı "Esaretin Bedeli" 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da Konya'da, 29 Kasım'da Adana'da, 30 Kasım'da Gaziantep'te sahnelenecek.

Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven'in (Müdür Stammas) paylaştığı "Esaretin Bedeli" 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da Konya'da, 29 Kasım'da Adana'da, 30 Kasım'da Gaziantep'te sahnelenecek.

10 Kasım, Ankara, Adana, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:00 
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