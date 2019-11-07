"Esaretin Bedeli" Anadolu turnesine devam ediyor
7 saat önce
Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven'in (Müdür Stammas) paylaştığı "Esaretin Bedeli" 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da Konya'da, 29 Kasım'da Adana'da, 30 Kasım'da Gaziantep'te sahnelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:00
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