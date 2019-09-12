Son Dakika Haberleri: Esaretin Bedeli'nin yönetmeni: Filmimin Godfather'ı geçip Imdb'de 1 numara olması şaşırtıcı
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Esaretin Bedeli'nin yönetmeni: Filmimin Godfather'ı geçip Imdb'de 1 numara olması şaşırtıcı

1 saat önce

Imdb internet sitesinin listesinde tüm zamanların en iyi filmi olarak gösterilen Esaretin Bedeli'nin (The Shawshank Redemption) yönetmeni Frank Darabont, filminin bu listede zirvede yer almasına şaşırdığını söyledi.

Esaretin Bedeli'nin yönetmeni: Filmimin Godfather'ı geçip Imdb'de 1 numara olması şaşırtıcı, System.String[]

Imdb internet sitesinin listesinde tüm zamanların en iyi filmi olarak gösterilen Esaretin Bedeli'nin (The Shawshank Redemption) yönetmeni Frank Darabont, filminin bu listede zirvede yer almasına şaşırdığını söyledi.


Sinema ve televizyon dünyasıyla ilgili dünyanın en büyük veri tabanına sahip olan Imdb internet sitesinde Esaretin Bedeli 9.2 puanla Baba (Godfather), Yüzüklerin Efendisi, Schindler'ın Listesi ve Yurttaş Kane gibi dev bütçeli yapımların önünde yer alıyor.

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Shawshank Redemption, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:00 
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