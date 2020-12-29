Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği - Son Dakika

Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği

29.12.2020 13:41

Sabancı Holding'in iki markası Enerjisa Enerji ile CarrefourSA'nın yaptığı iş birliği kapsamında İstinye CarrefourSA Hiper, Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otoparklarında Eşarj istasyonları faaliyete başladı.

Sabancı Holding'in iki markası Enerjisa Enerji ile CarrefourSA'nın yaptığı iş birliği kapsamında İstinye CarrefourSA Hiper, Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otoparklarında Eşarj istasyonları faaliyete başladı.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar ve CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, İstinye CarrefourSA Hiper otoparkına kurulan Eşarj istasyonunun tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pınar, Enerjisa Enerji olarak elektrik hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda şu an üç ayrı CarrefourSA otoparkında projemize başladık ama ileride büyüyecek bir projeden bahsediyoruz. Tüketiciler, online bir sistem üzerinde kredi kartlarıyla ödemelerini yapabilecek. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebilecekler. Yüzde 100 dolum için yaklaşık 6 saatlik bir şarj işlemi gerekiyor." diye konuştu.

"Dünya trendlerini immobilite belirliyor"

Projenin sürdürülebilirliğe katkı yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Pınar, "Artık dünya trendlerinde immobilite çok önemli bir yer tutuyor. Bugün birçok büyük otomotiv devi fosil yakıtlı araç üretmeme kararlarını açıklıyor. Elektrikli araçların yakıt maliyeti konvansiyonel yakıtlı araçlara göre üçte bir daha az seviyede." dedi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasında ticari araçların daha büyük bir rol oynayacağını belirten Pınar, pazarın talebe göre şekilleneceğini söyledi.

Pınar, bu gelişmelerin Türkiye'deki pazarı da etkilediğini dile getirerek, şu an Türkiye'de Eşarj'a ait 400 soket bulunduğunu ve gelecek 3 yıl içinde sayıyı artırarak bu alanda öncü olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kartallıoğlu da "Yeni neslin Sabancısı" vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirecek doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Bugün birçok müşterinin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemlediklerini belirten Kartallıoğlu, şöyle dedi:

"Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde artıracağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği
Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği
Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği
Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği

CarrefourSA, Enerjisa, İstinye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor         
14:10
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş         
13:58
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Büyük vicdansızlık! Yeni doğan bebeği sokağa atıp ölüme terk ettiler Büyük vicdansızlık! Yeni doğan bebeği sokağa atıp ölüme terk ettiler         
13:02
Zile basarak Zile basarak "hırsızım" diyen polislere tereddütsüz kapıyı açtılar         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı         
12:31
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü         
12:02
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Ordu'da 10 milyon euroya kurulan tesis ile 'sahte bal' piyasadan silinecek Ordu'da 10 milyon euroya kurulan tesis ile 'sahte bal' piyasadan silinecek         
08:55
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 14:34:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşarj ve CarrefourSA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei