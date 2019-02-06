Son Dakika Haberleri: Esas 14 Burda Avm'de Haftasonu Eğlencesi

Esas 14 Burda Avm'de Haftasonu Eğlencesi

1 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, haftasonunda çocuklara yönelik Eskimo yaşam biçimlerini anlatan etkinlikler düzenleyecek.

Esas 14 Burda Avm'de Haftasonu Eğlencesi, System.String[]
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, haftasonunda çocuklara yönelik Eskimo yaşam biçimlerini anlatan etkinlikler düzenleyecek.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde bulunan ve Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, 9-10 Şubat tarihlerinde saat 14: 00 -18: 00 arasında çocuklara yönelik Eskimo yaşam biçimleri hakkında eğlenceli bilgilerle dolu etkinlikler düzenleyecek.

Haftasonuna özel hazırlanan Eskimo dünyasını yansıtan etkinliklerde çocuklar, keyifli atölye çalışmalarına katılarak interaktif bir etkinlik gerçekleştirirken, hazırlanan oyunlar ve maskotlarla eğlencenin tadına varacaklar.

Etkinliğe katılan çocuklar, dev bir iglonun içinde Eskimo yaşam biçimi hakkında keyifli bilgiler öğrenecek, penguen ve ahşap eskimo boyama atölyesi, buz küpü düşürme ve balık tutma oyunları ile eğlenecek, kutup ayısı ve penguen maskotlarıyla ise hafta sonlarına renk katacaklar. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel
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