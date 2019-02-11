Esas 14 Burda Avm'den 'Sevgililer Günü' Kampanyası

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştireceği kampanyası ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü'ne özel hediyeler sunuyor.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştireceği kampanyası ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü'ne özel hediyeler sunuyor.



Esas Gayrimenkul bünyesinde hizmet veren Esas 14 Burda AVM, 11-14 Şubat tarihleri arasında birbirinden özel hediyeleri ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor. 11-14 Şubat tarihleri arasında Esas 14 Burda AVM'den aynı gün içerinde 150 TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçiler, danışma noktasında kaydını yaptırarak kampanyaya katılma fırsatını yakalayacaklar. Sevgililer Günü'nün ruhunu doyasıya yaşatan 14 Burda AVM, 'Canım Aşkım' yazılı sevimli ayıcığın üzerindeki hafilerden birinin çevrilmesi ile ziyaretçilerine birbirinden özel sürpriz hediyeler kazandırıyor.



Esas 14 Burda AVM, günlük 250 adet ile sınırlı olan, her katılımcının gün içerinde 1 kez katılabileceği kampanyası ile ziyaretçilerini bekliyor. Çok sayıda markanın Sevgililer Günü'ne özel indirimi ile Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek. - BOLU

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