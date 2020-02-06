Esas 14 Burda AVM'den Sevgililer Günü'ne özel kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esas 14 Burda AVM'den Sevgililer Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

Esas 14 Burda AVM'den Sevgililer Günü'ne özel kampanya

6 saat önce

Boluluları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği Hediye Dükkanı kampanyası ile ziyaretçilerine, Sevgililer Günü'ne özel hediyeler sunuyor.

Esas 14 Burda AVM'den Sevgililer Günü'ne özel kampanya, System.String[]

Boluluları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği Hediye Dükkanı kampanyası ile ziyaretçilerine, Sevgililer Günü'ne özel hediyeler sunuyor.


Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Bolu'nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkanı ile Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor. Esas 14 Burda AVM, 8- 14 Şubat tarihleri arasında yapılacak her alıverişte Hediye Dükkanı kampanyası kapsamında ziyaretçilerine 4 kat puan kazanma şansını sunuyor.


Sevgililer Günü'ne özel Hediye Dükkanı kampanyası ile 14 Burda AVM ziyaretçileri unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek, alışverişin keyfini çıkartacak. - BOLU

Sevgililer Günü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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