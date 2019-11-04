Esas 14 Burda'dan

Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılına özel "Hediye Dükkanı" kampanyasıyla, alışveriş yapan ziyaretçilerine hediye kazanma fırsatı sunuyor.



Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde kurulan eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılını 4 kat puan ile kutluyor. Harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası "Hediye Dükkanı" ile Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 4 - 8 Kasım tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 4 kat puan kazandırıyor. - BOLU