Esas 17 Burda Avm Marcom Awards'dan Ödüllerle Döndü

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği MarCom Ödülleri'nde "Troia Sergisi ve Etkinlikleri" projesiyle 1...

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği MarCom Ödülleri'nde "Troia Sergisi ve Etkinlikleri" projesiyle 1 Platin ve 1 Altın ödülün sahibi oldu.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 17 Burda AVM, merkezi ABD'nin Dallas kentinde bulunan ve dünyanın önde gelen pazarlama ve iletişim derneklerinden AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen MarCom Ödüller' inde başarısını tescilledi.



Çanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 17 Burda AVM, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen MarCom Ödülleri'nde "Troia Sergisi ve Etkinlikleri" projesiyle 1 Platin ve 1 Altın ödüle layık görüldü.



Çanakkalelilere alışverişin ve eğlencenin keyfini doyasıya yaşatan Esas 17 Burda AVM, başarı ve ödülleri ile ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor. - ÇANAKKALE

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