Son Dakika Haberleri: Esas 17 Burda'dan Çomü'lüye Sinema Bileti

Esas 17 Burda'dan Çomü'lüye Sinema Bileti

12 dakika önce

Çanakkale'yi açıldığı 2015 yılından bugüne kadar eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 4-8 Mart tarihleri arasında ÇOMÜ'lü öğrencileri sinema keyfine davet ediyor.

Esas 17 Burda'dan Çomü'lüye Sinema Bileti, System.String[]
Çanakkale'yi açıldığı 2015 yılından bugüne kadar eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 4-8 Mart tarihleri arasında ÇOMÜ'lü öğrencileri sinema keyfine davet ediyor.

Esas 17 Burda AVM, 4 - 8 Mart tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yapan üniversite öğrencilerine anında sinema bileti hediye ediyor.

Aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ÇOMÜ'lü öğrenciler danışma bankosunda kaydını yaptırarak, kimliğini gösterdiğinde Esas 17 Burda AVM' den anında sinema bileti kazanıyor.

17 Burda AVM, ÇÖMÜ' lü öğrencileri sinema günlerine ve eğlenceye çağırıyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasköy'de Bir Garip Olay! Evlere Her Gece Para Dolu Zarflar Bırakılıyor Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:05:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esas 17 Burda'dan Çomü'lüye Sinema Bileti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]