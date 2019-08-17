Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı anlattılar
43 dakika önce
AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı amaçlayan broşürler ziyaretçilere dağıtıldı.
AFAD Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı amaçlayan broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. Ayrıca stand açılarak vatandaşlar afetler konusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük- Marmara
depreminin yıldönümü anısıyla Afet Risklerini Anlamak amacıyla bu yıl Afetlere Hazırlık Yılı ilan edildi. Bu kapsamda AFAD Zonguldak İl Müdürlüğünce Zonguldak halkını bilgilendirmek afetlerde güvende kalabilmek ve afetlere daha hazırlıklı olabilmesi için Zonguldak Esas 67 Burda AVM'de 16-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 10.00-22.00 arasında iki gün boyunca stand açıldı.
Afet risklerini azaltmak amacıyla broşürler dağıtılarak AVM'yi ziyaret eden vatandaşlar bilgilendiriliyor. - ZONGULDAK
Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuştu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?