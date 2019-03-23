Esas 67 Burda Avm'den İlk 100 Kişiye Alışveriş Kartı
54 dakika önce
Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor.
Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros
Kartı hediye ediyor.
Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor. 25 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, Esas 67 Burda AVM Migros'ta kullanabilecekleri 20 TL yüklü hediye 'Migros Kart' sahibi olacak. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:02 Kaynak: İHA
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