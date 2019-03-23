Son Dakika Haberleri: Esas 67 Burda Avm'den İlk 100 Kişiye Alışveriş Kartı

Esas 67 Burda Avm'den İlk 100 Kişiye Alışveriş Kartı

54 dakika önce

Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor.

Esas 67 Burda Avm'den İlk 100 Kişiye Alışveriş Kartı, System.String[]
Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor.

Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor. 25 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, Esas 67 Burda AVM Migros'ta kullanabilecekleri 20 TL yüklü hediye 'Migros Kart' sahibi olacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

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