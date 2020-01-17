Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik - Son Dakika

Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik

6 saat önce

Esas Gayrimenkul Türkiye'de Köseoğlu'ndan boşalan CEO'luk görevine ise Cem Eriç getirildi.

Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik, System.String[]

Esas Gayrimenkul Türkiye'de Köseoğlu'ndan boşalan CEO'luk görevine ise Cem Eriç getirildi.


Güçlü marka değeri ve kendine özgü yatırım anlayışı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki gayrimenkul fırsatlarını yakından takip eden şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu oldu.


2010 yılından bu yana Esas Gayrimenkul CEO'su olarak görev yapan, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarla grubun büyümesinde önemli rol alan Kazım Köseoğlu, Ocak 2020'de Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve yurt dışı yatırımların sorumluluğunu üstlendi.


Perakende ve gayrimenkul sektörlerinde 18 yılı aşan deneyimin ardından 2019 yılında Doğan Holding Gayrimenkul ve Turizm Şirketleri Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Haziran 2019'dan bu yana Esas Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Cem Eriç ise CEO olarak atandı. Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu, "Hayata geçirdiğimiz başarılı projelerimizin haklı gururunu yaşarken Esas Gayrimenkul olarak yurt dışında ve Türkiye'de ticari gayrimenkul alanındaki fırsatları yakından takip ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her zaman daha iyisini yaparak iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatında fark yaratmaya ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Türkiye, CEO, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]